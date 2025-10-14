نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة شرم الشيخ.. الإعلام الأمريكي يبرز كلمة الرئيس السيسي وإشادة ترامب بدور مصر في السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حظيت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة شرم الشيخ للسلام باهتمام واسع من وسائل الإعلام الأمريكية، التي أبرزت تأكيده أن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الشرق الأوسط يمثل الفرصة الأخيرة لتحقيق السلام في المنطقة، وتشديده على ضرورة حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

أسوشيتدبرس: السيسي أشاد بقدرة ترامب على جلب السلام

ذكرت وكالة أسوشيتدبرس أن الرئيس السيسي أشاد خلال كلمته بجهود الرئيس ترامب، مؤكدًا أن الأخير هو "الوحيد القادر على جلب السلام للشرق الأوسط".



ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية بدر عبد العاطي قوله إن رؤية ترامب للسلام تعتمد على التزام مستمر بالعملية السياسية، بما في ذلك فرض ضغوط على الأطراف ونشر قوات دولية للمساهمة في تنفيذ مهام حفظ السلام خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف عبد العاطي أن "هناك حاجة للمشاركة الأمريكية الفاعلة وحتى للانتشار الميداني لضمان نجاح مهمة القوة الدولية المزمع تشكيلها".

وول ستريت جورنال: ترامب يشكر مصر على دورها الحاسم

من جانبها، سلطت صحيفة وول ستريت جورنال الضوء على شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس السيسي ومصر، مشيرة إلى أن القاهرة لعبت دورًا رئيسيًا في الوساطة التي أنهت الحرب الإسرائيلية على غزة.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله إن "الرئيس السيسي كان فعالًا للغاية، لأن حركة حماس تحترم مصر وتحترم قيادتها"، مؤكدًا أن الجهود المصرية كانت حاسمة في الوصول إلى اتفاق غزة.

قمة عالمية لوقف الحرب في غزة

وشارك نحو 30 من قادة وممثلي دول العالم في القمة التي ترأسها كل من الرئيسين السيسي وترامب، وشهدت توقيع اتفاق شامل بشأن غزة، وصفه ترامب بأنه "وثيقة شاملة للغاية بين حماس وإسرائيل".

وتهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، ودعم جهود إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن الإقليمي.