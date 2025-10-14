نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوتيريش يشيد بدور مصر فى إنجاح اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب فى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام، بالجهود المكثفة التي قادتها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، والتي أفضت إلى التوصل لاتفاق تاريخي لإنهاء الحرب في غزة.

وأكد جوتيريش أن الوساطة المصرية كانت محورية وحاسمة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، مشيرًا إلى الدور الإنساني الهام الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان تنفيذ عمليات الإفراج عن المحتجزين والرهائن بشكل آمن وإنساني.

وأوضح الأمين العام، وفق بيان صادر عن مركز إعلام الأمم المتحدة – أنه يرحب باستمرار تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، داعيًا جميع الأطراف إلى العمل على تحويل الهدنة إلى سلام دائم، استنادًا إلى مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتضمن الإفراج المتبادل عن الرهائن والمحتجزين وإطلاق مرحلة جديدة من التهدئة السياسية.

وأضاف جوتيريش أن سكان غزة وإسرائيل بدأوا يلمحون بصيص أمل في الهدوء بعد شهور طويلة من الدمار والمعاناة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها يقومون بتوسيع نطاق العمليات الإنسانية لتوفير المساعدات المنقذة للحياة إلى المناطق التي ظلت معزولة طيلة فترة الحرب.

وشدد الأمين العام على أن هذه الخطوات تُعد مرحلة أولى أساسية نحو استعادة الكرامة الإنسانية والاستقرار، لكنه أقر بأن حجم الاحتياجات ما زال ضخمًا ويتطلب استمرار الدعم الدولي وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون انقطاع.

واختتم جوتيريش تصريحاته بدعوة المجتمع الدولي إلى اغتنام الفرصة الحالية لإعادة إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية، تفضي إلى حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة مشتركة للدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.