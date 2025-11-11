نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تسلم جامعة طنطا طابعة "برايل".. وتدعم مشروعات "الطالب المنتج" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، أنشطة وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة طنطا، وذلك خلال زيارة رسمية للجامعة.

وخلال الزيارة، التقى الدكتور العقبي الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تم بحث سبل تطوير وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الجامعة والوزارة بما يسهم في تقديم خدمات نوعية وشاملة لطلاب الجامعة في مختلف المجالات الاجتماعية والتنموية.

وتفقد مساعد الوزيرة مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بكلية الآداب، حيث قام بتسليم طابعة حديثة بطريقة "برايل" للمركز، تُعد إضافة نوعية ستُسهم في تيسير العملية التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة البصرية، من خلال توفير المواد التعليمية المطبوعة بلغة برايل بما يضمن دمجهم الكامل في العملية التعليمية.

كما عقد الدكتور محمد العقبي اجتماعًا تفاعليًا مع متطوعي وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، استعرض خلاله أبرز الخدمات التي تقدمها الوحدة بالتعاون مع الوزارة، إلى جانب مناقشة آليات تطوير العمل التطوعي داخل الجامعة لضمان وصول الدعم والخدمات إلى جميع الفئات المستحقة بكفاءة وفاعلية.

وتضمنت الزيارة أيضًا استعراض مشروعات "الطالب المنتج"، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات في إطار دعم مشروعات التمكين الاقتصادي للطلاب، وتشجيعهم على الابتكار والإنتاج كأحد محاور تمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز دور وحدات التضامن بالجامعات كمنصات لدعم الطلاب اجتماعيًا ونفسيًا واقتصاديًا، وتوفير بيئة تعليمية دامجة ومحفزة للإبداع.

1000620562

1000620561

1000620560

1000620559

1000620558