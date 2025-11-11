العالم اليوم - حقوق بث دوري الأبطال في مزاد ضخم: والجماهير أمام فاتورة أكبر

انتم الان تتابعون خبر حقوق بث دوري الأبطال في مزاد ضخم: والجماهير أمام فاتورة أكبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 02:21 مساءً - ربما ترتفع تكلفة مشاهدة بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عبر شاشات التلفاز أو منصات البث ابتداء من عام 2027، حيث يتم طرح حقوق بث المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز للمناقصة حاليا.

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية، تتوفر أربع باقات رئيسية لحقوق البث، مما يعني أنه في الحالات القصوى، قد يحتاج مشجعو كرة القدم إلى أربعة اشتراكات مختلفة لمشاهدة جميع المباريات.

ولأول مرة، ستتولى وكالة (يو سي 3) الأميركية عملية المناقصة، وقد بدأت عملية تقديم العطاءات الشهر الماضي بهدف جني أكبر قدر ممكن من المال.

والجديد هو أن عملية المناقصة بدأت بالتزامن في أكبر خمس أسواق تلفزيونية في أوروبا، وتغطي الآن أربعة مواسم (من 2027 / 2028 إلى 2030 / 2031) بدلاً من ثلاثة مواسم.

ولكن الأهم من ذلك كله، أن هيكلية هذه الباقات تهدف إلى تحقيق إيرادات إضافية، مما سيؤدي بدوره إلى تكاليف إضافية على الجماهير.

كما أن الجديد في هذا العرض هو باقة تلفزيونية تعرض أهم مباريات اليوم للبث العالمي، مستهدفة خدمات البث الدولية التي تركز بشكل متزايد على الألعاب الرياضية مثل (أمازون برايم)، و(نتفليكس)، و(آبل تي في)، و(ديزني بلس).

وتمتلك أمازون برايم بالفعل حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة خلال الدورة الحالية.

وتستثمر نتفليكس وديزني بلس مبالغ طائلة في بث المنافسات الرياضة، وكلاهما منخرط بالفعل في بث مباريات دوري كرة القدم الأميركية.

وفي غضون ذلك، حصلت (آبل تي في) مؤخرًا على حقوق سباقات سيارات فورمولا-1 في الولايات المتحدة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يحقق حاليا 4.4 مليار يورو (5.1 مليار دولار) سنويا من تسويق مسابقات الأندية الأوروبية الثلاث، والتي تشمل أيضًا الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

ويتم حاليا طرح حقوق بث البطولتين الأقل قيمة وأهمية بشكل منفصل، حيث يتعين تقديم العطاءات بحلول 18 نوفمبر الجاري.