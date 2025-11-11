نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي: إنقاذ أسرة بلا مأوى ونقلها مؤقتًا إلى دار رعاية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في استجابة فورية لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تواجد أسرة بلا مأوى بالقرب من مستشفى منشية البكري بالقاهرة، وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي بسرعة بحث الحالة وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لها.

وانتقل الفريق على الفور إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحالة تخص سيدة تُدعى "د.ع" تبلغ من العمر 41 عامًا، ولديها ثلاثة أطفال من زوجها الحالي، هم: "ف.ح" (4 سنوات)، و"س.ح" (عام ونصف)، و"س.ح" (40 يومًا). كما تبين أن لديها خمسة أبناء آخرين من زوجها الراحل، تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا، من بينهم ابن يعاني من إعاقة ذهنية، ويقيمون حاليًا مع شقيقتهم المتزوجة بمدينة المنصورة.

وأشارت الوزارة إلى أن الزوج الحالي كان يعمل بأجر يومي قبل أن يُصاب في عينه أثناء العمل، ما حال دون استمراره في العمل، لتجد الأسرة نفسها بلا مصدر دخل وتعتمد على مساعدات المارة في الشارع.

وقام فريق التدخل السريع، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية ومديرية التضامن بالقاهرة، بإجراء دراسة حالة للأسرة لتوفير الدعم اللازم، حيث تم نقل الأم وأطفالها إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية بشكل مؤقت، لحين تدبير وحدة سكنية مناسبة لها بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بنزلاء دور الرعاية الاجتماعية أو تعرضهم لأي خطر أو إساءة عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528)، أو الخط الساخن الخاص بالوزارة (16439)، أو من خلال خط "أبناء مصر" (19828) المخصص لتلقي شكاوى دور الرعاية.



