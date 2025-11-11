وزير التعليم العالي يتفقد جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 02:29 مساءً - تفقد الدكتور أيمن عاشور ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، يرافقه الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد عبدالرحمن رئيس الجامعة، والدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ولفيف من قيادات الجامعة وعمداء الكليات، وذلك على هامش اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بمستوى الجامعة التي تعد إضافة مهمة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والوطن العربي، من حيث مُحاكاة المؤسسات العالمية في التطوير التعليمي والمهني، منوهًا إلى حرص الدولة على التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التعليمية التي تتوافق مع الخطة القومية الطموحة للتوسع فى إتاحة التعليم العالي ووضع مصر على خريطة الوجهات المُتميزة عالميًا فى مجال التعليم، لافتًا إلى أن التعليم التكنولوجي يشهد تناميًا ملحوظًا في الطلب على خريجيه على مستوى العالم لملاحقة التطورات التكنولوجية المُتسارعة في العالم الحديث.

وأكد الوزير أهمية مسار التعليم التكنولوجي؛ باعتباره من المسارات التعليمية المهمة، موضحًا أن الجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسي على تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى حرص الدولة على متابعة تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع، مطالبًا إياهم بالتركيز على اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، في هذا المجال العلمي الهام.