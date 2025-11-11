الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: انتعاش الإقبال الانتخابي في منتصف اليوم الثاني للمرحلة الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 02:29 مساءً - مع انتصاف يوم التصويت الثاني أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بيانه الثالث حول الانتخابات ، حيث أكد: تزايدت أعداد الناخبين أمام مقار الاقتراع بصورة ملحوظة مع ظهور العديد من المرشحين أمام مقار التصويت لتحفيز الناخبين على المشاركة وتعزيز فرص الحصول على أصوات الناخبين المتواجدين أمام لجان الاقتراع في مختلف محافظات المرحلة الأولى.

حيث رصد متابعوا الائتلاف تزايد واضح في إعداد الناخبين بدوائر بولاق الدكرور وأطفيح ومنشأة القناطر بمحافظة الجيزة خاصة في المناطق الريفية في إطار عمليات الحشد المتبادل بين المرشحين من القرى والنجوع التي ينتمون إليها أو تعكس امتدادهم العشائري .

ورصد مراقبوا الائتلاف ارتفاع وتيرة الحشد والتجمع حول لجان السيدات قياسا بالوضع أمام لجان الرجال خاصة في أسوان والبحيرة في سلوك يمكن تفسيره بطبيعة العمل والنشاط الذي يقوم به الرجال في الحقول أو الوظائف الحكومية وان هذا الأمر سيتغير بعد الخامسة مساءا بعودة الرجال من اعمالهم وتوجههم للجان الاقتراع سواء للادلاء بأصواتهم أو لترقب أعمال فرز وتجميع الأصوات التي ستبدأ وتستمر بعد إغلاق صناديق الاقتراع .

ووثق مراقبوا الائتلاف عدد من المسيرات الانتخابية والهتافات التي قام بها عدد من المرشحين في محافظات الإسكندرية وسوهاج من تيارات وأحزاب سياسية مختلفة لتعزيز صورتهم لدي الناخبين وتشجيع عمليات التصويت لصالحهم.

وبالرغم من تداول الناخبين لعدد من الملاحظات حول وجود بعض المخالفات الانتخابية التي دارت في معظمها حول ممارسة الدعاية ورفع الإعلام أمام المدارس والمنشأت التي تضم مقار اللجان الانتخابية ووجود حالات لشراء الأصوات وتوزيع الكوبونات والكراتين الا أن متابعوا الائتلاف أفادوا بأنها مخالفات ذات تأثير محدود ولم تتصاعد لتصبح انتهاكات جسيمة تؤثر على مجمل العملية التنافسية وما قد يصدر عنها من نتائج .