نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - القبض على نمير بديع الأسد نجل عمّ الرئيس السوري السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم القبض على نمير بديع الأسد، نجل عمّ الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في سوريا. وأوضحت المصادر أن عملية الاعتقال جرت خلال حملة أمنيّة استهدفت عددًا من الشخصيات البارزة في الساحل السوري، دون أن تُكشف حتى الآن تفاصيل رسمية حول أسباب التوقيف أو التهم الموجّهة إليه، حسب ما نشرته قناة العربية، في نبا عاجل عن مصادرها.

ويُعدّ نمير بديع الأسد من أبرز أفراد العائلة الموسّعة للرئيس السوري، وكان اسمه قد تردّد في الآونة الأخيرة ضمن تقارير تناولت نشاطات اقتصادية وأمنية في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الساحة السورية توترات داخلية متزايدة وإجراءات مشدّدة من قبل السلطات تجاه شخصيات من داخل الدائرة القريبة من النظام.