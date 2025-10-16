الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، استعداد روسيا لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني.

روسيا: ملتزمون بدعم القضية الفلسطينية لتنفيذ حل الدولتين

وشدد بيسكوف على التزام بلاده الثابت بالقضية الفلسطينية إلى حين الوصول إلى تطبيق حل الدولتين في ظل التصعيد الإقليمي والظروف الإنسانية الصعبة في قطاع غزة.

وأوضح، أن روسيا ليست طرفًا في ما يُعرف بـ"صفقة غزة"، ما يجعل مشاركتها في جهود إعادة الإعمار غير مرجحة في الوقت الراهن، مبينًا أن الموقف الروسي يركّز على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي بدل الانخراط في التعقيدات السياسية المرتبطة بالصراع.