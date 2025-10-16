رئيس كرواتيا يشيد بحكمة الرئيس السيسى فى التعامل مع تحديات المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 16 أكتوبر 2025 11:26 مساءً - أشاد رئيس كرواتيا زوران ميلانوفيتش بحكمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى في تعامله مع التحديات بمنطقة الشرق الأوسط ، مثمناً الجهود المصرية التى توّجت بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والدور المصري في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال تقديم السفيرة رانيه البنا، سفيرة مصر لدى جمهورية كرواتيا، أوراق اعتمادها إلى الرئيس الكرواتي، في مراسم رسمية بالقصر الرئاسي في العاصمة زغرب، بحضور كبار المسؤولين، أعقبها لقاء مع الرئيس الكرواتي.

وخلال اللقاء، نقلت السفيرة المصرية تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فخامة الرئيس ميلانوفيتش، وسلّمته الدعوة الرسمية للمشاركة في افتتاح المتحف المصرى الكبير فى الأول من نوفمبر المقبل ، مشيرةً إلى تطلع السيد الرئيس لاستقبال فخامته في القاهرة.

ورحّب الرئيس ميلانوفيتش بالدعوة وطلب نقل تحياته إلى السيد الرئيس، مؤكداً مشاركته وقرينته في الافتتاح.

وأشادت السفيرة بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وكرواتيا ، وأشارت إلى الطفرة التي شهدتها العلاقات الثنائية، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى.

ومن جانبه، عبر الرئيس ميلانوفيتش عن اعتزازه بالعلاقات مع مصر، مؤكداً تطابق وجهات نظر البلدين حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأكدت السفيرة المصرية تطلع مصر إلى استضافة مؤتمر لإعادة إعمار قطاع غزة بمشاركة الشركاء الإقليميين والدوليين.