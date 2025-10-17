نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جرى اتصال هاتفي يوم الجمعة ١٧ أكتوبر بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ود. محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، وذلك لتناول التحضيرات الجارية لمؤتمر اعادة الإعمار والتعافي المبكر والتنمية المقرر عقده في القاهرة خلال النصف الثاني من نوفمبر.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاتصال شهد تبادلًا للرؤى بين الجانبين بشأن المؤتمر في إطار التنسيق المشترك، حيث تناول الجانبان كافة التفاصيل الخاصة بالأهداف والمخرجات المتوقعة من المؤتمر، ولا سيما ما يتعلق بالتمويل والتعهدات المالية، بالإضافة إلى تقييم وتحديث حجم الدمار في قطاع غزة.

وأشار وزير الخارجية خلال الاتصال إلى تطلعه للمشاركة الفاعلة من كافة أطراف المجتمع الدولي في المؤتمر، والذي ستقوم مصر بتنظيمه في إطار الخطة العربية الإسلامية التي سبق اقرارها من قبل الدول العربية والإسلامية وعدد كبير من أعضاء المجتمع الدولي، بالإضافة إلى التنسيق الجاري حول تنفيذ خطة الرئيس الامريكى ترامب للسلام فيما يتعلق بإعادة تنمية قطاع غزة.

ومن جانبه، ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الجهود التي تضطلع بها مصر واستضافتها لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، معربًا عن التقدير لدور مصر في التوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.