منال عوض تشارك فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى تحت عنوان "صفر مخلفات كواجب عالمى

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، فى الجلسة الافتتاحية" صفر مخلفات كواجب عالمى"، ضمن فعاليات المنتدى العالمى والذى يعقد بمدينة إسطنبول خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجارى، وقد شارك فى الجلسة الإفتتاحية السيدة امينة أردوغان الرئيسة الشرفية لمؤسسة صفر مخلفات، ووزير البيئة التركى ووزير الزراعة والغابات التركى، والرئيس التتفيذى لمؤسسة صفر مخلفات، وممثل عن الامم المتحدة، ومدير منظمة unhabitat،ومشاركة واسعة من المؤسسات العامة والحكومات المحلية والمنظمات الدولية، إلى جانب لفيف من الأكاديميين ورواد القطاع الخاص وممثلى المجتمع المدنى وقادة المدن والمجتمعات المحلية وصناع السياسات.

وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية المنتدى كمنصة دولية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مجال إدارة المخلفات، مشيرة إلى أن تحقيق هدف "صفر مخلفات" أصبح واجبًا عالميًا يستدعى تضافر الجهود بين الحكومات والمجتمعات والقطاع الخاص.

وأوضحت د. منال عوض أن المنتدى يتضمن عددًا من الجلسات المهمة التى تناقش محاور رئيسية تتعلق بالتحول نحو أنظمة إنتاج واستهلاك مستدامة، وتشمل الجلسات "تعريف مفهوم صفر مخلفات....ماذا تعني" والتى تناقش المفهوم الحقيقي لصفر مخلفات الذى يتجاوز مجرد إعادة التدوير إلى إعادة تصميم أنظمة الإنتاج والاستهلاك لتقليل المخلفات من المصدر، مع التأكيد على ضرورة وجود تعريف عالمى دقيق ومرن يضمن فاعلية التطبيق فى مختلف السياقات.

كما يتضمن المنتدى جلسة لمناقشة "سياسات من أجل الكوكب... التنظيم من أجل صفر مخلفات" والتى تستعرض دور التشريعات والسياسات الحكومية فى دفع التحول نحو مجتمعات بلا مخلفات، مع إبراز أهمية تحقيق التوازن بين الطموح البيئى والقدرات الاقتصادية، وتسليط الضوء على نماذج ناجحة من السياسات العالمية فى هذا المجال.

وتابعت د. منال عوض موضحة إنه سيتم عقد جلسة حول "المدن والتحول للاقتصاد الدائري.... Cities Leading the Circular Shift"، والتى تركز على دور المدن كمحركات رئيسية للتحول الدائري من خلال تطبيق سياسات مبتكرة فى إدارة المخلفات والبنية التحتية لإعادة الاستخدام، واستعراض قصص نجاح لمدن استطاعت تحويل تحدياتها البيئية إلى فرص للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الجلسة الرابعة بعنوان "تمويل الاقتصاد الدائري..

Financing the Circular Economy"

وتناقش أهمية التمويل كعنصر أساسى لتحقيق أهداف "صفر مخلفات"، وسبل تمكين المستثمرين والمؤسسات من دعم التحول الدائري عبر نماذج تمويل مرنة ومستدامة تحقق التوازن بين العائد الاقتصادى والأثر البيئى والاجتماعى.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشاركة المصرية فى المنتدى تعكس حرص الدولة على مواكبة الجهود الدولية فى قضايا الاستدامة وإدارة الموارد، فى إطار توجهات القيادة السياسية نحو التحول للاقتصاد الدائري وتحقيق التنمية الخضراء الشاملة.