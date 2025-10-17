العالم اليوم - النفط يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية مع أنباء عن قمة ترامب وبوتين

انتم الان تتابعون خبر النفط يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية مع أنباء عن قمة ترامب وبوتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 أكتوبر 2025 07:20 مساءً - شهدت أسعار النفط تراجعا، خلال تعاملات الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنحو ثلاثة بالمئة، وسط حالة ضبابية تحيط بإمدادات الطاقة العالمية بعد أن اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاجتماع في المجر لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

تحرك الأسواق

بحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 60.90 دولار للبرميل في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 57.31 دولار، بحسب بيانات رويترز.

وكان من أسباب ذلك توقعات وكالة الطاقة الدولية بوفرة المعروض في عام 2026.

واتفق ترامب وبوتين أمس الخميس على عقد قمة أخرى بشأن الحرب في أوكرانيا، وهي خطوة مفاجئة جاءت في وقت تخشى فيه موسكو من دعم عسكري أميركي جديد لكييف. ومن المتوقع أن يجتمع الزعيمان خلال الأسبوعين المقبلين في بودابست.

ويزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض الجمعة للضغط من أجل الحصول على مزيد من الدعم العسكري، بما في ذلك صواريخ توماهوك الأميركية بعيدة المدى، بينما ضغطت واشنطن على الهند والصين لوقف شراء النفط الروسي.

وقال دانيال هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد في مذكرة "هدأت المخاوف من تقلص الإمدادات بعد الإعلان عن اجتماع ترامب مع بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الخميس أن مخزونات الخام الأميركية زادت 3.5 مليون برميل إلى 423.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادتها 288 ألف برميل، وهو ما ضغط على الأسعار.

وتعزى الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام إلى حد كبير إلى تراجع استهلاك المصافي بسبب عمليات الصيانة خلال الخريف.

وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة إلى 13.636 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وعند التسوية في الجلسة الماضية، هبط خام برنت 1.37 بالمئة وخسر الخام الأميركي 1.39 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من مايو.