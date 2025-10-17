العالم اليوم - غوارديولا يكشف موعد "اعتزال التدريب"

انتم الان تتابعون خبر غوارديولا يكشف موعد "اعتزال التدريب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 17 أكتوبر 2025 07:20 مساءً - كشف المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي جوسيب غوارديولا، عن الموعد الذي من المحتمل أن يتوقف فيه عن التدريب.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي، الجمعة، ردا على سؤال حول ما إذا كان سيأخذ استراحة من التدريب: "في سنة 2035 سأبدأ التفكير في ذلك".

وفي العام المذكور، سيكون عمر "بيب" 64 عاما.

ويعد غوارديولا صاحب أطول مسيرة تدريب في الدوري الإنجليزي منذ يوليو 2016.

وأوضح المدرب السابق لبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني: "عملي في مانشستر سيتي لم ينته بعد، لهذا أنا هنا. حدث لي نفس الأمر في برشلونة وبايرن".

وتابع:"إذا كانت لديّ مشكلة سأبتعد، لكن لم يحدث لي أي شيء حتى الآن مع سيتي".

وأضاف غوارديولا: "نحن نلعب بشكل أفضل مقارنة بالموسم الماضي. نتحسن في كل مباراة، لدينا، أنا واللاعبين، الطاقة لنحقق موسما أفضل من العام الماضي".

ودرب غوارديولا برشلونة بين سنة 2008 و2011، فاز خلالها بـ14 لقبا، ثم انضم إلى بايرن ميونيخ صيف سنة 2013، وفاز معه بسبعة ألقاب خلال 3 مواسم.

ومن ثم التحق، اللاعب السابق لبرشلونة وروما الإيطالي، بالدوري الإنجليزي الممتاز سنة 2016، وحقق مع سيتي حتى الآن 17 لقبا في مختلف المسابقات.

ويحتل سيتي المرتبة الخامسة في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر.

ولعب مانشستر سيتي 7 مباريات، انتصر في 4 وتعادل في واحدة، وهزم في مباراتين.