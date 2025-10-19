نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- كتائب القسام تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتنفى أي نشاط في رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، التزامها الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في كافة مناطق قطاع غزة، مشددة على أنها لا علم لها بأي أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح.

وأوضحت في بيان رسمي أن منطقة رفح تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات عناصر القسام هناك منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري، مؤكدة أنها لا تعرف ما إذا كانوا على قيد الحياة أو قد استشهدوا، وأنه لا يمكن التواصل معهم في الوقت الحالي.

تقييم إسرائيلي ورد عسكري محتمل

في المقابل، أكدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالب الجيش بالرد بكل قوة على ما اعتبره خروقات من قبل حماس لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بوقوع غارات جوية على مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين في رفح وجباليا ودير البلح، فيما تحدثت تقارير عن استهداف آليات هندسية للاحتلال بصواريخ مضادة للدروع، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة على مواقع متعددة في رفح.

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس أجروا تقييمًا أمنيًا هاتفيًا مع قيادة الجيش لبحث طبيعة الرد على هذه الخروقات.