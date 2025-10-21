العالم اليوم - أرباح بنك الكويت الوطني الفصلية تتراجع 7.6%

انتم الان تتابعون خبر أرباح بنك الكويت الوطني الفصلية تتراجع 7.6% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 05:18 مساءً - أعلن بنك الكويت الوطني الثلاثاء تراجع أرباحه الصافية الفصلية بنسبة 7.6 بالمئة إلى 152.096 مليون دينار (497.09 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 164.599 مليون دينار قبل عام.

وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن ربحه الصافي ارتفع في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 2.3 بالمئة، ليصل إلى 467.357 مليون دينار مقارنة مع 457.024 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2024.

وقال "الكويت الوطني" إن الأرباح قبل احتساب الضرائب سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 11.3 في المئة لتصل إلى 592.5 مليون دينار (حوالي 1.9 مليار دولار) في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 532.2 مليون دينار (حوالي 1.7 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف أن إجمالي الموجودات في نهاية سبتمبر ارتفع في العام الحالي بنسبة 14.7 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 44.9 مليار دينار (حوالي 147.2 مليار دولار) فيما زادت القروض والتسليفات الإجمالية بنسبة 12.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 26.1 مليار دينار (حوالي 85.4 مليار دولار).

وذكر البنك أن ودائع العملاء بلغت 24.6 مليار دينار (حوالي 80.6 مليار دولار) كما في نهاية سبتمبر من العام الحالي مسجلة نموا نسبته 9.7 في المئة مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي بينما زادت حقوق المساهمين بما نسبته 11 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 4.4 مليار دينار (حوالي 14.5 مليار دولار).

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة البنك حمد البحر قوله إن بنك الكويت الوطني يواصل ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة محققا أداءا جيدا خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي مدفوعا بنمو متوازن في قطاعات أعماله الرئيسية تدعمه إستراتيجية تشغيلية مرنة.

وأشار إلى أن المؤشرات المالية للبنك عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي تظهر قوة مركزه المالي مدعوما بميزانية عمومية قوية ورسملة متينة وسيولة عالية وجودة أصول مرتفعة مشيرا إلى حرص البنك الدائم على ترك بصمة اجتماعية بارزة وخلق قيمة مضافة في المجتمعات التي يعمل بها إذ قام البنك بتمويل مبادرة تطوير وتجميل شاطئ الشويخ تأكيدا على مسؤوليته الاجتماعية.