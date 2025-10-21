الأمم المتحدة: إمدادات غزة لا تكفي لمواجهة المجاعة

الأمم المتحدة: إمدادات غزة لا تكفي لمواجهة المجاعةحذر برنامج الأغذية العالمي اليوم من أن كميات المساعدات الغذائية التي تدخل قطاع غزة لا تزال أقل من المستويات المطلوبة، ولا تزال لا تفي باحتياجات السكان الذين يواجهون المجاعة، خاصة في شمال القطاع، على الرغم من بعض التحسن في تدفق الإمدادات.

وقالت عبير عطيفة المتحدثة باسم البرنامج: "نسعى لتوسيع نطاق توزيع المساعدات الغذائية في غزة، للوصول إلى جميع المحتاجين، ولكن العقبات اللوجستية والقيود تظل تحديا كبيرا".

ودعت إلى فتح المزيد من المعابر لتسهيل وصول الطعام دون عوائق، موضحة أن الإمدادات الداخلة إلى غزة حتى الآن تكفي ما يقرب من نصف مليون شخص لمدة أسبوعين فقط، وأن بعض الإمدادات تصل إلى شمال غزة ولكن ليست بالكميات المطلوبة.

وأكدت أن استمرار وقف إطلاق النار "حيوي" لإيصال المساعدات إلى غزة و"إنقاذ أرواح".