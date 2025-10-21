أخبار اليمن : مناقشة دور الإعلام في مقاطعة السلع الأمريكية

مناقشة دور الإعلام في مقاطعة السلع الأمريكيةناقش اجتماع مشترك بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، اليوم، برئاسة نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي، التعاون بين وزارتي الاقتصاد والإعلام في مجال التوعية بشأن مقاطعة السلع الأمريكية والإسرائيلية ودعم المنتج المحلي، والأسر المنتجة والمشاريع الصغير والأصغر.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور البخيتي حرص وزارة الإعلام على تعزيز التعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتعزيز الوعي بشأن مقاطعة المنتجات الأمريكية، ودعم الخطط والتوجهات الاقتصادية والتنموية.

وثمن مبادرة وزارة الاقتصاد لتعزيز قنوات التواصل مع وزارة الإعلام، ووضع آلية عمل مشتركة في مجال المقاطعة ودعم الإنتاج المحلي، وخطط التنمية الاقتصادية وفق برنامج وأهداف الحكومة بما يحقق المصلحة العامة.

وأكد الاجتماع أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام في تعزيز الوعي الشعبي بأهمية المقاطعة، وتصحيح الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحمي المستهلك.. مشددا على ضرورة وضع خطة عمل إعلامية تجعل من المقاطعة سلوكا، وتشجع المستهلك على تفضيل المنتج الوطني.

وأقر الاجتماع تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد خطة إعلامية متكاملة لتسليط الضوء على المقاطعة ودعم الإنتاج المحلي.