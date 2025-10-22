العالم اليوم - بعد سرقة "القطع الثمينة".. اللوفر يعيد فتح أبوابه

انتم الان تتابعون خبر بعد سرقة "القطع الثمينة".. اللوفر يعيد فتح أبوابه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 12:12 مساءً - أعاد متحف اللوفر فتح أبوابه أمام الزوار صباح الأربعاء للمرة الأولى منذ عملية السرقة التي نفذها أربعة لصوص الأحد وسرقوا 8 حلي متسببين بخسارة تقدر بحوالى 88 مليون يورو، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وبدأ أوائل الزوار دخول المتحف الذي يستقطب أكبر عدد من الزوار في العالم عند التاسعة صباحا، وهو الوقت الذي يفتح فيه المتحف أبوابه عادة، إلا أن قاعة أبولون حيث وقعت السرقة، ستبقى مغلقة وفق ما أفادت إدارته لـ"فرانس برس".

ويبحث مئات المحققين عن مرتكبي هجوم الأحد ويعملون بناء على نظرية مفادها أن عصابة جريمة منظمة تسلقت سلما على شاحنة لاقتحام المتحف، وأوقعت تاجا مرصعا بالماس أثناء فرارها.

وسرق اللصوص ثماني قطع ثمينة، بينها قلادة من الزمرد والماس أهداها نابليون الأول لزوجته الإمبراطورة ماري لويز، وإكليل كان ذات يوم ملكا للإمبراطورة أوجيني يحتوي على قرابة ألفَي ماسة.