السيسي من بروكسل: نتطلع لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ إنهاء حرب غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 02:12 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لتعزيز التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي في سبيل تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وبدء جهود إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بمقر إقامته في العاصمة البلجيكية بروكسل. وحضر اللقاء وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثمّن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أهمية استمرار التشاور السياسي والأمني لخدمة الاستقرار في المنطقة.

وفيما يخص الوضع الإقليمي، أكد الرئيس أن مصر تنتهج سياسة متزنة وواقعية لتعزيز الأمن والاستقرار بعيدًا عن المصالح الضيقة، مشيرًا إلى نجاح هذا النهج خلال السنوات العشر الماضية.

كما شدد السيسي على الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنه لم تُسجَّل أي حالة انطلاق لقوارب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2026، بينما تستضيف مصر نحو 10 ملايين أجنبي فرّوا من مناطق الصراعات.

وتطرق اللقاء إلى جهود مصر في تسوية الأزمات الإقليمية، حيث أكد الرئيس على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أوضح السيسي إلى تطلع القاهرة إلى دعم أوروبي في تنفيذ الاتفاق وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتثبيت وقف إطلاق النار، إلى جانب التحضير لمؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده في نوفمبر 2025 في مصر.