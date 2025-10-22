حزب الشعب الجمهوري تجتمع بمرشحي الحزب بالقائمة الوطنية لمجلس النواب 2025.. والحزب يؤكد أن المعركة ليست بالأعداد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 02:12 مساءً -

عقد حزب الشعب الجمهوري اجتماعًا موسعًا مع مرشحيه بالقائمة الوطنية من أجل مصر استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، برئاسة النائب حازم عمر، رئيس الحزب، وبمشاركة اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، والسيد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية وأمين التنظيم المركزي.

حضر الاجتماع كل من النائب الدكتور كريم سالم، أمين أمانة التثقيف والتدريب السياسي المركزية، والنائب الدكتور زاهر الشقنقيري، أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية والمتحدث الرسمي باسم الحزب، والنائب نشأت حتة، أمين أمانة الشباب المركزية، والمهندس محمد خليل أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والمهندس أحمد إسلام، الأمين المساعد لأمانة التخطيط والتطوير المركزية، والأستاذ عبد المنعم إبراهيم، رئيس لجنة الإعلام المركزية بالحزب.

ناقش الاجتماع ملامح المرحلة المقبلة وخطة التحرك الميداني والإعلامي، كما استعرض محاور البرنامج الانتخابي للحزب، الذي يرتكز على دعم الدولة الوطنية وتعزيز المشاركة الشعبية، مع التركيز على ملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية والرعاية للمواطن المصري.

وفي كلمته، أكد النائب حازم عمر أن حزب الشعب الجمهوري يدخل هذه الانتخابات بـ"رؤية واضحة وتنظيم منضبط وكوادر مؤهلة"، مشيرًا إلى أن "المنافسة الحقيقية ليست في الأعداد أو الشعارات، وإنما في امتلاك القدرة على تقديم حلول واقعية لمشكلات الناس، وإقناع المواطنين بأن العمل البرلماني رسالة ومسؤولية من أجل البناء والتنمية".

من جانبه، أوضح اللواء محمد صلاح أبوهميلة أن الحزب "يتعامل مع هذه المرحلة باعتبارها اختبارًا للجاهزية والانضباط التنظيمي، لا مجرد استحقاق انتخابي"، مؤكدًا أن "كل مرشح من مرشحي الحزب هو ممثل للفكر الجمهوري، يجسد التزام الحزب بخدمة الوطن والمواطن، ويعبر عن مشروع وطني يضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار شخصي".

وفي السياق ذاته، أشار السيد أحمد الألفي إلى أن الحزب "يعمل وفق خطة دقيقة ومتكاملة تعتمد على البناء القاعدي بالمحافظات، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين من خلال العمل الميداني والإنجاز الحقيقي"، لافتًا إلى أن "الثقة لا تُكتسب بالكلام، بل بالفعل والوجود الدائم بين الناس".

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن حزب الشعب الجمهوري يخوض انتخابات مجلس النواب 2025 بروح الفريق الواحد، مستندًا إلى برنامج وطني واقعي يعبر عن نبض المواطن المصري، ويستكمل مسيرة الدولة في البناء والإصلاح، تحت راية الجمهورية الجديدة، وإيمان راسخ بأن المشاركة الواعية هي الطريق نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لمصر.