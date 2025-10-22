العالم اليوم - قمة ترامب وبوتين.. "تعليق لافت" من الكرملين

انتم الان تتابعون خبر قمة ترامب وبوتين.. "تعليق لافت" من الكرملين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 03:01 مساءً - أكدت روسيا الأربعاء، أن التحضيرات لقمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب "متواصلة" رغم إعلان الأخير في اليوم السابق أن اللقاء سيُرجأ إلى أجل غير مسمى.

وأعرب ترامب بشكل متزايد عن امتعاضه من رفض روسيا الموافقة على وقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا المتواصلة منذ نحو أربع سنوات، بعدما فشل في إقناع بوتين بخفض سقف مطالبه.

وعقد الرئيسان الأميركي والروسي قمة في ألاسكا في اغسطس لكن الاجتماع لم يثمر عن أي اتفاق سلام.

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي أنه ينوي عقد اجتماع مع بوتين في بودابست لكنه ألغى الخطة الثلاثاء، مشيرا إلى أنه لا يرغب بإجراء محادثات "بلا جدوى".

ولدى سؤاله عن تصريحات ترامب، رد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بالقول لصحافيين إن "أحدا لا يرغب بهدر الوقت، لا الرئيس ترامب ولا الرئيس بوتين".

في الأثناء، نقلت وكالة تاس الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله "نؤكد أن التحضيرات للقمة متواصلة".