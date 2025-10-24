نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها، وأبرزهم مباريات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفتح - الاتفاق، الساعة 17:45 بتوقيت مصر والسعودية، 18:45 بتوقيت الإمارات، على قناة ثمانية 2.

نيوم - الخليج، الساعة 18:30 بتوقيت مصر والسعودية، 19:30 الإمارات، عبر قناة ثمانية 2.

الاتحاد - الهلال، الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية، 22:00 الإمارات، على قناة ثمانية 1

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

ليدز يونايتد - وست هام، الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية، 23:00 الإمارات، على قناة beIN SPORTS 2 HD.

موعد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ريال سوسييداد - إشبيلية، الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية، 23:00 الإمارات على قناة beIN SPORTS 1 HD.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ميلان - بيزا، الساعة 21:45 بتوقيت مصر والسعودية، 22:45 الإمارات، على منصة StarzPlay.

مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن - أونيون برلين، الساعة 21:30 بتوقيت مصر والسعودية، 22:30 الإمارات، على قناة MBC Action.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان - نانت، الساعة 21:45 بتوقيت مصر والسعودية، 22:45 الإمارات، على قناة beIN SPORTS 4 HD.

إياب دور الـ 32 في الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد الجزائر - ديكانو، الساعة 16:30 بتوقيت مصر والسعودية، 17:30 الإمارات.

الزمالك - ديكيداها، الساعة 18:00 بتوقيت السعودية ومصر، 19:00 الإمارات، على قناة ON Sport 1.

شباب بلوزداد - هافيا كوناكري، الساعة 20:00 بتوقيت مصر والسعودية، 21:00 الإمارات.

الوداد - أشانتي كوتوكو، الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية، 23:00 الإمارات، على قناة المغربية الرياضية.

إياب دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا

الهلال - البوليس الكيني؛ الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية، 20:00 الإمارات، على القناة الرسمية لنادي الهلال على يوتيوب.