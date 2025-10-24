نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الحكام المصريين تتوجه إلى الإمارات لإدارة مباريات كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوجه أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إلى الإمارات يوم 4 نوفمبر المقبل لحضور مباريات السوبر المصرى هناك فى الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر المقبل.

ويصطحب أوسكار رويز عددا من أعضاء اللجنة إلى الإمارات، حيث سيعقد محاضرات وجلسات مع الحكام قبل إدارة مباراتى نصف النهائى بين الأهلى وسيراميكا، والزمالك وبيراميدز.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم قائمة الحكام المسافرين إلى الإمارات للمشاركة فى إدارة مباريات كأس السوبر المصرى وضمت القائمة كل من..

محمد معروف، ومحمود البنا، وأحمد حسام طه، وسامي هلهل، وطارق مصطفى، وهاني خيري، ومحمود عاشور، وحسام عزب، وشريف عبد الله، وخالد حسين.