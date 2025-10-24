نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوربان: سنتجاوز حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الطاقة من روسيا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن بودابست تعمل على تجاوز قرار الاتحاد الأوروبي حظر استيراد حوامل الطاقة من روسيا، وقال إن "المعركة لم تحسم بعد".

وأضاف أوربان عبر راديو "كوسوث": "ما زلنا نقاتل. هذه المعركة لم تحسم بعد. هناك حاجة إلى مناورات جادة ونحتاج إلى صفات قيادية للدفاع في ظل الضغط علينا".

وشدد على أنه في حال منع النفط والغاز منخفضي التكلفة والموثوقين من روسيا، فإن فواتير الطاقة للمواطنين الهنغاريين سترتفع بشكل كبير.

وأضاف: "هذه المباراة لم تلعب بعد، هناك عقوبات ضد بعض شركات النفط الروسية. بدأت الأسبوع بعدة محادثات مع إدارة شركة MOL (الهنغارية للنفط والغاز) ونعمل على تجاوز هذه العقوبات والالتفاف عليها".

وأقر مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين التخلي التدريجي عن استيراد الغاز من روسيا اعتبارا من 1 يناير 2026 استنادا إلى اقتراح المفوضية الأوروبية، مع الحفاظ على فترة انتقالية للعقود القائمة حتى 1 يناير 2028.

ويريد مجلس الاتحاد الأوروبي أيضا منع استيراد النفط الروسي اعتبارا من 1 يناير 2028 ولا يزال هذا القرار يحتاج إلى التنسيق مع البرلمان الأوروبي