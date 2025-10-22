محكمة استئناف تجيز لترامب نشر قوات الحرس الوطني فـي بورتلاند

هدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات

واشنطن ـ ا.ف.ب: أجازت محكمة استئناف أميركية للرئيس دونالد ترامب نشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند على الرغم من اعتراض حاكم ولاية أوريجون.

وخلصت محكمة الاستئناف إلى أنه «من المحتمل أن يكون الرئيس قد مارس سلطته القانونية» عندما أصدر أمرا فدراليا بنشر الحرس الوطني في بورتلاند. ويمهّد القرار القضائي الطريق أمام نشر 200 عنصر لحماية مبان فدرالية حيث تقول السلطات إن متظاهرين يعوقون إنفاذ قوانين الهجرة.

ومؤخرا أمر ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند وشيكاغو في إطار حملة لمكافحة الهجرة غير النظامية شهدت كذلك نشر وحدات فدرالية في لوس أنجليس وواشنطن العاصمة وممفيس.

وفي إطار هذه الحملة تنفّذ وحدات عسكرية تضمّ عناصر ملثّمين ومسلّحين يستخدمون مركبات لا تحمل ما يدلّ على الجهة التابعة لها وأخرى مصفّحة، عمليات دهم تستهدف أحياء سكنية وأعمالا تجارية، ما أدّى إلى اندلاع تظاهرات احتجاجية.

من ناحية أخرى بدأت عملية هدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة احتفالات يريد الرئيس دونالد ترامب تشييدها، لتنطلق بذلك إحدى أضخم ورش الإنشاءات في المبنى الشهير منذ أكثر من قرن.

وقال ترامب في منشور على منصّته «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي «يسرّني أن أعلن أنّ الأعمال بدأت في البيت الأبيض لبناء قاعة الاحتفالات الجديدة والكبيرة والرائعة».

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس جرافات تهدم الجزء الواقع في الجناح الشرقي من المقرّ الرئاسي. ومن المقرّر أن تزيد مساحة قاعة الاحتفالات الجديدة عن ثمانية آلاف متر مربّع وأن تستوعب ما يصل إلى ألف شخص، في مشروع تُقدّر تكاليف إنجازه بـ 250 مليون دولار. وبحسب ترامب فإنّ هذه القاعة ستُستخدم للعشاءات الكبرى التي تقام على شرف رؤساء الدول الأجنبية وكذلك أيضا لسائر المناسبات الكبيرة.