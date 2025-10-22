انتخاب تاكايشي كأول امرأة تتولي منصب رئاسة الوزراء فـي اليابان

طوكيو ـ د.ب.أ: انتخب البرلمان الياباني المحافظة ساناي تاكايشي لتصبح أول رئيسة وزراء للدولة. وتحل تاكايتشي محل رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، منهية فراغا سياسيا استمر ثلاثة أشهر منذ الهزيمة الكارثية التي مُني بها الحزب الليبرالي الديمقراطي في انتخابات يوليو. وكان إيشيبا، الذي لم يمكث في منصبه سوى عام واحد، قد استقال مع حكومته في وقت سابق من يوم الثلاثاء، ممهدا الطريق أمام خلفه. ويضمن التحالف المفاجئ بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب الابتكار الياباني اليميني، الذي يتخذ من أوساكا مقرا له، تولي تاكايتشي رئاسة الوزراء في التصويت المقرر في وقت لاحق من اليوم، نظرا إلى انقسام المعارضة. ومع ذلك، فإن التحالف الجديد الذي تقوده تاكايئتشي ما زال يفتقر إلى الأغلبية في مجلسي البرلمان، ما سيضطرها إلى استمالة مجموعات معارضة أخرى لتمرير أي تشريعات، وهو ما يشكل خطرا قد يجعل حكومتها غير مستقرة وقصيرة العمر. وقالت تاكايتشي خلال مراسم توقيع التحالف مع زعيم حزب الابتكار ومحافظ أوساكا هيروفومي يوشيمورا يوم الاثنين: «الاستقرار السياسي ضروري للغاية في هذه المرحلة. فبدونه، لا يمكننا تنفيذ إجراءات من أجل اقتصاد قوي أو دبلوماسية فعالة».