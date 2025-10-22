يشارك منتخبنا الوطني للتنس للناشئين والناشئات في عدد من المنافسات الخارجية، ضمن برنامج وخطط الاتحاد في اشراك اللاعبين البارزين في البطولات الخارجية، بهدف حصد مزيد من نقاط التصنيف وكذلك الاستفادة من تطوير الجانب الفني للاعبينا.
وسوف يشارك منتخب تحت 10 سنوات في منافسات بطولة دبي بول وهي احدى البطولات التي يشرف عليها الاتحاد الاماراتي للتنس بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 25 من الشهر الحالي وحتى 2 نوفمبر القادم بأمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.
وتتكون بعثة المنتخب من محمد الدايري مسؤول المهات والمدرب نبيل دوب واللاعبين عمر الشيباني وحاتم الرحبي وهود الهاشمي وفياض الهلالي.
وتشارك كذلك اللاعبة سارة المسكرية في منافسات برنامج ابطال الغد التي تستضيفها جامعة الملك سعود بالرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 من الشهر الحالي وحتى 1 من شهر نوفمبر القادم وتم اختيار المسكرية من قبل الاتحاد العماني للتنس بعد الدعوة التي تلقاها الاتحاد للمشاركة في منافسات هذه البطولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتخب ناشئي التنس يشارك فـي بطولة بدبي وأخرى بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.