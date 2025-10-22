مواجهات حاسمة فـي مرحلة الإياب لدوري الناشئين لكرة اليد لتحديد طرفـي النهائي

تصوير ـ عمار المسافر :

تتجه الأنظار غدا الجمعة نحو مباريات الإياب في الدور نصف النهائي لدوري الناشئين لكرة اليد للموسم الرياضي 2025/‏‏2026م لتحديد الناديين المتأهلين الى النهائي الذي سيقام يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري، حيث تقام غدا مباراتان في مرحلة الاياب يلتقي في المباراة الأولى مسقط مع نزوى في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بنادي عمان، تليها على نفس الصالة المباراة الثانية بين أهلي سداب والسيب في الساعة السادسة مساء.

وشهدت مباريات الذهاب في الدور نصف النهائي التي أقيمت الأسبوع الماضي منافسات قوية أبرزت مستوى الفرق المتأهلة الى هذا الدور، ففي المواجهة الأولى حقق نادي مسقط فوزاً صعباً على نادي نزوى بنتيجة 23-21 في مباراة امتدت إلى الدقائق الأخيرة، وسط تبادل للنقاط ودفاع قوي من الجانبين وتميز اللقاء بالاثارة والندية، حيث اعتمد مسقط على هجمات مرتدة سريعة بينما أظهر نزوى صلابة دفاعية جعلت الفوز يأتي بصعوبة هذا الفوز منح مسقط أفضلية طفيفة لكنه لم يضمن بعد التأهل في المقابل يحتاج نزوى إلى فوز بفارق هدفين أو أكثر للعبور إلى النهائي. أما في المباراة الثانية التي جمعت بين السيب واهلي سداب، فقد أظهر السيب تفوقاً واضحاً على أهلي سداب محرزاً فوزاً مريحاً بنتيجة 26-17 حيث سيطر السيب على مجريات اللقاء منذ البداية، مستفيداً من تنظيم هجومي جيد ودفاع محكم مما سمح له ببناء فارق نقاط كبير على الجانب الآخر، واجه أهلي سداب صعوبات في اختراق دفاع الخصم رغم محاولاته الجادة للعودة في الشوط الثاني هذا التفوق يجعل السيب مرشحاً قوياً للتأهل لكن أهلي سداب لديه أمل في مقدرته على الانتفاض في المباريات الحاسمة وقد يقدم أداءً مختلفاً في الإياب.

الجدير بالذكر أن لائحة المسابقات تنص في حالة تعادل فريقين أو اكثر في مجموع النقاط يرجع إلى الأتي: مجموع النقاط التي حصل عليها كل فريق من الفرق المتعادلة في المباريات التي اقيمت بينهما فقط واذا استمر التعادل يؤخذ بفارق الأهداف ما له ناقصا ما عليه بين الفرق المتعادلة في المباريات التي اقيمت بينها فقط، واذا استمر التعادل يرجح الفريق الذي سجل اهدافا اكثر في جميع المباريات بعد استبعاد جميع أهداف الفريق الذي ينسحب من اي مباراة، واذا استمر التعادل بعد ذلك يتم تحديد الأسبقة عن طريق القرعة وبحضور مندوبي الفرق المتعادلة ولمراقب المباراة المكلف البث في الأمور الفنية والادارية الطارئة.