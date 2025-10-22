العالم اليوم - إيران: لا مفاوضات مع واشنطن بسبب مطالبها "غير المعقولة"

انتم الان تتابعون خبر إيران: لا مفاوضات مع واشنطن بسبب مطالبها "غير المعقولة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 09:28 مساءً - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إن بلاده لن تعود إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة ما دامت واشنطن تُقدّم "مطالب غير معقولة"، وفق ما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأضافت الوكالة نقلا عن عراقجي قوله: "تم تعليق المحادثات التي كانت جارية مع الولايات المتحدة، وكذلك مفاوضات نيويورك، ولم تمضِ قدما بسبب المطالب الأميركية المبالغ فيها".

وذكر عراقجي، أن إيران أجرت اتصالات مع المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، من خلال وسطاء، مؤكدا أن إيران "تلتزم على الدوام بالدبلوماسية والحلول السلمية".

وقد خاضت طهران وواشنطن خمس جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة، انتهت بحرب جوية استمرت 12 يوما في يونيو، قصفت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.

وفي الشهر الماضي، قال مصدر إيراني مطّلع لوكالة رويترز إن "عدة رسائل وُجّهت إلى واشنطن عبر وسطاء خلال الأسابيع الماضية لاستئناف المحادثات، لكن الأميركيين لم يردّوا عليها".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن المسؤولين الأميركيين لم يحضروا اجتماعًا اقترحته إيران في نيويورك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتتّهم الولايات المتحدة، وحلفاؤها الأوروبيون، وإسرائيل، طهران باستخدام برنامجها النووي ستارا لإخفاء جهود لتطوير القدرة على إنتاج الأسلحة.

وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.