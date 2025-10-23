نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاتفيا تعلن أنها لن تسمح لطائرة بوتين بالتحليق في مجالها الجوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وزارة الخارجية اللاتفية أنها لن تسمح لطائرة الرئيس الروسي بالتحليق عبر مجال لاتفيا الجوي إلى هنغاريا لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصرحت الخارجية اللاتفية في تعليق لوكالة "LETA": "لاتفيا لا ترى إمكانية لمنح تصريح لتحليق طائرة الرئيس الروسي عبر مجالها الجوي".

وفي يوم الاثنين، صرح رئيس الدبلوماسية البلغارية جورجي جورجييف بأن بلغاريا مستعدة للسماح لطائرة الرئيس الروسي بالتحليق عبر مجالها الجوي لإجراء محادثات مع ترامب في بودابست.

وفي وقت سابق، قال ترامب عند التحدث عن إمكانية عقد محادثات جديدة مع بوتين إن القرار لم يتخذ بعد. وأضاف القائد الأمريكي أنه لا يريد إضاعة الوقت. ووعد بالإعلان خلال يومين عن الخطوات التالية لإدارته بشأن المحادثات المحتملة مع الرئيس الروسي.

وفي الأسبوع الماضي، أجرى قادة روسيا والولايات المتحدة المكالمة الهاتفية الثامنة منذ بداية العام. وفي أعقاب المحادثة التي استمرت ساعتين، أعلن مساعد القائد الروسي يوري أوشاكوف أن موسكو وواشنطن ستشرعان على الفور في التحضير لمحادثات جديدة بين قادة البلدين على أن تعقد في بودابست. وبحسب أوشاكوف، فإن العاصمة الهنغارية كانت الاقتراح الذي قدمه القائد الأمريكي كمكان للمحادثات، وقد أيد الرئيس الروسي الفكرة.