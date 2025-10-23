عقوبات أمريكية جديدة على روسيا
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، فرض عقوبات على روسيا مرتبطة بقطاع النفط.
وأوضح سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، في بيان، أنه تم فرض عقوبات على أكبر شركتين روسيتين للنفط، عازيا ذلك إلى رفض روسيا إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال بيسنت إن فرض عقوبات على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" يأتي بسبب تمويلهما للآلة الحربية لروسيا، في حين يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وضع حد للنزاع الدائر منذ بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا 24 فبراير 2022.
وأضاف وزير الخزانة الأمريكي في البيان الذي أعلن فيه العقوبات "نشجع حلفاءنا على الانضمام إلينا والالتزام بهذه العقوبات".
