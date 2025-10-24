نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: العقوبات الأمريكية ستكون بلا جدوى كسابقاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الكرملين تعليقا على تعويل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ظهور أثر العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد روسيا خلال أشهر، أنها ستكون عديمة الجدوى كسابقاتها على مدى العامين الماضيين.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات صحفية: "قال ترامب أمس: سنرى ما سيحدث بشأن العقوبات خلال ستة أشهر. ماذا يفعل الكرملين؟ جوابنا: سنرى ذلك حقا خلال ستة أشهر. سنرى ما حدث قبل عام، وقبل عامين، وإن شاء الله سنرى ذلك خلال ستة أشهر".

وحول الرد الروسي على العقوبات الغربية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوربي في حزمتها الـ19، قال بيسكوف: "روسيا لا تعمل ضد أحد بل لمصلحتها الخاصة وستفعل ما يخدم مصالحها على النحو الأمثل".

وحول عقد قمة ثانية بين الرئيسين الروسي والأمريكي قال بيسكوف: "ترامب وبوتين لا يريدان إضاعة الوقت عبثا، والاجتماع لمجرد الاجتماع".

وتابع: "الرئيس ترامب صرح بأنه في الوقت الراهن توقف عن التفكير في عقد القمة. ومع ذلك، كرر خلال اليومين الماضيين عدة مرات أنه لا يستبعد عقد مثل هذه القمة لاحقا. هذه وجهة النظر يشاركها الرئيس بوتين أيضا، وأشار إلى ذلك شخصيا يوم أمس أثناء حديثه لوسائل الإعلام".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء الماضي إدراج عملاقي النفط الروسيين "روسنفت" و"لوك أويل" و34 شركة تابعة لهما في عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا.

كما أعلن ترامب إلغاء لقائه مع الرئيس فلاديمير بوتين في بودابست، مؤكدا رغبته في عقد اللقاء في المستقبل