نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حماس" تسلّم جثتي إسرائيليين مساء اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT بأن حركة "حماس" ستسلم جثتي إسرائيليين مساء اليوم عند الساعة 9:00 مساء في إطار التزاماتها باتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 11 أكتوبر 2025.

كما أشارت قناة "كان 12" الإسرائيلية، إلى أن الشرطة الإسرائيلية تلقت تعليمات رسمية بالاستعداد لاستلام رفات رهينتين، مشيرة إلى أن العملية تأتي ضمن الجولة الثانية من تسليم الجثث والرهائن المتفق عليها بين الأطراف المعنية.

فيما بعد، تابعت نفس المصادر أن السلطات قد أنهت استعداداتها اللوجستية والإجرائية لاستقبال الجثتين، فيما تجري الترتيبات بالتنسيق مع الوسطاء الدوليين المشرفين على تنفيذ بنود الاتفاق.

ويعد هذا التسليم جزءا من التفاهمات التي تشمل أيضا الإفراج عن معتقلين فلسطينيين وتسهيلات إنسانية في قطاع غزة.