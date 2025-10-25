نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم: 60% من أنفاق غزة لم تُدمّر رغم حرب الإبادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زعم وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن ما يقرب من 60% من الأنفاق التابعة لحركة حماس في قطاع غزة ما زالت قائمة ولم تُدمّر حتى الآن، رغم مرور شهور على ما وصفه مراقبون بـ "حرب الإبادة" التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وقال كاتس، خلال لقائه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن تدمير الأنفاق يمثل "أهم مهمة مشتركة" بين تل أبيب وواشنطن وفقًا لما سماه بـ "خطة ترامب"، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

الأنفاق مصدر قلق مستمر للاحتلال

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن كاتس قوله إن الجيش الإسرائيلي يجب أن يعمل على إعادة جميع الأسرى القتلى، والقضاء الكامل على الأنفاق، وسحب الأسلحة من حركة حماس، لضمان ألا تمتلك الحركة أي قوة ضاربة داخل غزة.

وبحسب القناة، تقع الأنفاق المتبقية على جانبي الخط الأصفر، أي في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي حاليًا داخل القطاع، مشيرة إلى أن مقاتلي حماس خرجوا من أحد هذه الأنفاق في رفح الأسبوع الماضي، ونفذوا عملية أسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين.

تقديرات إسرائيلية: أقل من 40% من الأنفاق دُمرت

وأكدت القناة أن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى أن أقل من 40% فقط من الأنفاق في غزة تم تدميرها فعليًا حتى الآن، فيما تواصل قوات الاحتلال تفجير مواقع يُعتقد أنها تحتوي على ممرات تحت الأرض.

وأوضحت أن الانفجارات التي سُمعت في الأيام الأخيرة داخل القطاع ناجمة عن عمليات نسف ينفذها جيش الاحتلال لتدمير الأنفاق المتبقية.