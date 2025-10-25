العالم اليوم - الدعم السريع يسيطر على مدينة استراتيجية تربط كردفان بالخرطوم

انتم الان تتابعون خبر الدعم السريع يسيطر على مدينة استراتيجية تربط كردفان بالخرطوم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 أكتوبر 2025 06:24 مساءً - أعلنت قوات الدعم السريع، يوم السبت، سيطرتها على مدينة بارا الاستراتيجية التي تقع على بعد نحو 40 كيلومتر عن الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.

ومنذ الساعات الأولى من الصباح شهدت المدينة معارك عنيفة بعد هجوم نفذته قوات الدعم السريع من ثلاث محاور.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان:"أحكمت قواتنا السيطرة الكاملة على المدينة الاستراتيجية، بعد عملية نوعية خاطفة أسفرت عن دحر قوات الجيش والمجموعات المتحالفة معها، وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وأضاف البيان "يشكل تحرير مدينة بارا خطوة مهمة نحو استكمال السيطرة على بقية المناطق الحيوية في كامل إقليم كردفان".

وتعتبر مدينة بارا من المدن الاستراتيجية في السودان إذ تقع على الطريق الرئيسي الرابط بين كردفان والعاصمة الخرطوم ومدن البلاد الأخرى.

وخلال الأسابيع الماضية شهدت بارا وعدد من المناطق المتاخمة لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان معارك "كر وفر" بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتكمن أهمية بارا والمناطق الأخرى الواقعة في شمال كردفان في أنها تشكل عمق استراتيجي يمنح القوات التي تسيطر عليها القدرة على التحكم في التحركات العسكرية ومراقبة الطرق المؤدية الى العمق الغربي والشمالي من البلاد.

وتقول قوات الدعم السريع إنها احرزت تقدما كبيرا في عدد من المناطق بشمال كردفان، وأوضحت "يأتي هذا التقدم النوعي في إطار خطط عسكرية محكمة تهدف إلى توسيع نطاق الانفتاح العملياتي".

ومنذ اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023، تتركز المعارك في إقليم كردفان الذي يربط وسط وشمال السودان بإقليم دارفور، الذي تسيطر قوات الدعم السريع على أكثر من 90 في المئة من مناطقه.

وتواصلت يومي الجمعة والسبت الاشتباكات العنيفة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والتي تعتبر آخر معاقل الجيش السوداني والقوة المشتركة المتحالفة معه في الإقليم، وسط تقارير اشارت الى تقدم قوات الدعم السريع في اتجاه بوابات قيادة الجيش في المدينة.