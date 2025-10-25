العالم اليوم - فيديو صادم.. الأمن المصري يتدخل في واقعة التعدي على رجل مسن

انتم الان تتابعون خبر فيديو صادم.. الأمن المصري يتدخل في واقعة التعدي على رجل مسن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 أكتوبر 2025 07:20 مساءً - قالت وزارة الداخلية المصرية إنها ألقت القبض على أحد الأشخاص بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يعتدي بالضرب على رجل مسن، حيث قام بصفعه على وجهه عدة مرات، في واقعة أثارت استنكارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان ، أنها فحصت "مقطعي فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنا تضرر إحدى السيدات من قيام شخصان بالتعدى على والدها المسن بالضرب ومنعهما من دخول العقار محل سكنهما بالسويس".

وتابعت أنه وبعد التمكن من تحديد هوية الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (64 عاما)، وبسؤاله قرر بتعدي شخصين (تاجر ملابس وشقيقه) عليه بالضرب ومنعه من دخول العقار محل سكنه لرغبتهما فى طرده وأسرته من الشقة المستأجرة من والدهما.

وأكدت الوزارة ضبط الشخصين المعتدين، واللذين أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظات صادمة وثقت تعدي الشاب على الرجل الذي المسن، وسط صرخات ابنته التي استغاثت بالمارة قائلة: "الحقونا.. أبويا بيتضرب".

وأثار الفيديو حالة من الاستنكار الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب النشطاء بسرعة ضبط المتهم ومحاسبته على فعلته.