نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور يكشف مصير مطالبة الأهلي بعدم إيقاف جراديشار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر بالاتحاد الافريقي لكرة القدم، مصير مطالبة النادي الأهلي بعدم إيقاف نايتس جراديشار مهاجم الفريق، بعد طرده في مباراة النادي الأهلي ضد ايجل نوار البوروندي في دوري أبطال افريقيا.

وقال المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور:" الأهلي تقدم رسميًا بشكوى ضد حكم المباراة عيسى سي وطالب برفع الإيقاف عن نايتس جراديشار ولكن لائحة البطولة تمنع ذلك".

وتابع:" هناك لائحة موقع عليها من كافة الأندية المشاركة في دوري أبطال افريقيا وكذلك هناك لائحة موقع عليها من كافة الأندية المشاركة في الكونفدرالية".

وأضاف:" اللائحة تنص على أن القرارات التي يتخذها الحكم على أرض الملعب أثناء المباراة بشأن الأمور الواقعية لا تخضع للاحتجاج".

وأكمل:" الأهلي عليه تسديد ألفي دولار خلال أسبوع واحد من المباراة للنظر في الشكوى وفي حال تم قبول شكوته سيتم استرداد المبلغ للنادي ولكن في حال اعتبرت لجنة المسابقات أن الشكوى غير مبررة تعرض الأهلي لغرامة قدرها 10 آلاف دولار أمريكي وهو ما تنص عليه اللائحة أيضًا".