نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة. القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري في منافسات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

ويقام هذا اللقاء مساء اليوم الاربعاء، الموافق 22 من شهر أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويأمل الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي في تحقيق إنطلاقة قويه وناجحة له في أول أختبار محلي له تعزز ثقة اللاعبين وتعيد الفريق إلي طريق الإنتصارات المحلية.

يسعي الاتحاد السكندري للفوز علي حساب الاهلي أملا في تحقيق نتيجة ايجابية لاستعادة توازنه وتصحيح أوضاعه بعد سلسلة النتائج الغير موفقة لتحسين موقفه في جدول الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.