عاجل - أمي عام حزب الله يحذر: حرب جديدة ممكنة مع إسرائيل في هذه الحالة

أحمد جودة - القاهرة - تصعيد كلامي وتحذير للأعداء

حذّر أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم في مقابلة مع قناة «المنار» من إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل، مشدّدًا أن الحركة ليست صاحبة مبادرة للحروب بل تقف في موقف دفاعي ردًا على الاعتداءات. وطالب «الأعداء» بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار لتجنّب انعكاسات خطيرة على المنطقة.

القدرة والردع

أكد قاسم أن الحزب يملك «إمكانات والتزامًا» للدفاع عن لبنان، وأنه لا يرغب بفتح معركة لكنه سيقاوم حتى آخر رجل وامرأة إذا فُرضت عليه الحرب. وأضاف أن الردع القائم قد لا يمنع الحرب لكنه سيحجّم أهدافها الإسرائيلية، وأن أي تخلٍّ عن التطبيق العملي للاتفاق سيُواجه بالاستعداد للمقاومة.

رسائل إلى الدولة والمجتمع الدولي

دعا قاسم الدولة اللبنانية لتحمّل مسؤولياتها في بسط السيادة ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، وانتقد بطء التحرك الحكومي، محذّرًا من أن استمرار الضغوط الأميركية والإسرائيلية يسعى لتحقيق أهداف سياسية ليس عبر الحرب فحسب بل عبر الضغوط الاقتصادية والسياسية.