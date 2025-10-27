العالم اليوم - الداخلية المصرية تكشف تفاصيل جريمة "قتل جماعي" بشعة

انتم الان تتابعون خبر الداخلية المصرية تكشف تفاصيل جريمة "قتل جماعي" بشعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 أكتوبر 2025 03:24 صباحاً - كشفت الداخلية المصرية، الإثنين، ملابسات جريمة بشعة وقعت في الجيزة، ذهب ضحيتها أم وثلاثة من أبنائها.

وقالت الداخلية المصرية في منشور على صفحتها بفيسبوك: "في إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من الأهالي بالعثور على جثمان طفل (سن 13) وأخرى (سن 11) في حالة إعياء وتوفيت فى وقت لاحق بمنطقة فيصل بدائرة القسم".

وأضافت: "بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مالك محل لبيع الأدوية البيطرية، مقيم بالجيزة)".

وتابعت: "بمواجهته اعترف بسابقة وجود علاقة بينه وبين والدة الطفلين وإقامتها وأنجالها الثلاثة برفقته بشقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم، واكتشافه خلال تلك الفترة سوء سلوكها، وبتاريخ 21 الجاري قام بوضع مادة سامة تحصل عليها من المحل المملوك له بكوب عصير وقدمه لها وحال شعورها بحالة إعياء قام بنقلها لإحدى المستشفيات وتوفيت، وإدعى كونها زوجته وقام بتسجيل بياناته باسم مستعار وتركها وانصرف".

وأوضحت أنه "بتاريخ 24 الجاري قرر مرتكب الواقعة التخلص من أنجالها الثلاثة حيث قام باصطحابهم للتنزه ووضع ذات المادة السامة داخل عصائر وقام بتقديمها لهم، إلا أن أحدهم (سن 6) رفض تناولها فتخلص منه بإلقائه بالمجرى المائي بإحدى الترع بدائرة القسم (تم انتشال جثمانه)، وعاد لمسكنه برفقة الطفلين وكانا فى حالة إعياء شديد فقام بنقلهما بالاستعانة بأحد العاملين بالمحل ملكه وقائد مركبة (توك توك) لمكان العثور عليهما".

واختتمت الداخلية المصرية بالقول: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق".