مدبولي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي يعكس عظمة مصر وريادتها الحضارية

أحمد جودة - القاهرة

قبل أيام قليلة من الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على القيام بجولة ليلية موسعة لتفقد آخر الترتيبات الخاصة بالاحتفال التاريخي المنتظر، المقرر إقامته يوم السبت 1 نوفمبر المقبل.

رافقه في الجولة الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والسيد محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل الافتتاح.

مدبولي: افتتاح المتحف يجسد حجم الإنجاز الذي تحقق في مصر

أكد رئيس الوزراء خلال الجولة أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد لحظة تاريخية تعكس عظمة الدولة المصرية ومكانتها الحضارية أمام العالم، مشيرًا إلى أن الاحتفالية ستشهد حضور عدد كبير من قادة ورؤساء الحكومات والوفود الدولية، إلى جانب نخبة من الشخصيات الثقافية والفنية العالمية.

وقال مدبولي إن هذا الصرح الحضاري العملاق يمثل رمزًا للهوية المصرية ونتاج جهد كبير استمر لسنوات طويلة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تقديم احتفال يليق باسم مصر وريادتها التاريخية والثقافية.

توجيهات رئاسية لضمان احتفال يليق بمكانة مصر

أوضح رئيس الوزراء أن هناك توجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان خروج حفل الافتتاح بصورة تليق بمكانة مصر العالمية، وتعكس ريادتها في مجال المتاحف والثقافة.

وأضاف أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيُسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية، وسيكون بمثابة انطلاقة جديدة للترويج السياحي والحضاري للبلاد.

متابعة دقيقة لأعمال الإضاءة والتجميل والطرق المحيطة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي أعمال رفع كفاءة الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف، بما في ذلك ميدان الرماية، طريق الإسكندرية الصحراوي، ومحيط مطار سفنكس، كما تابع أعمال الإضاءة الليلية والتجميل والتشجير التي تضفي أجواء مبهجة ترحب بضيوف مصر.

واطلع رئيس الوزراء على بروفات الفقرات الفنية والاستعراضية التي ستُعرض خلال الافتتاح، موجهًا بضرورة التأكد من جاهزية النظم التقنية والإدارية والتنظيمية كافة قبل بدء الفعاليات الرسمية.

مدبولي يوجه بسرعة إتمام الترتيبات النهائية

في ختام الجولة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة إتمام جميع الاستعدادات النهائية لحفل الافتتاح، والتأكد من جاهزية البنية التحتية والمرافق والنواحي اللوجستية والتنظيمية، مؤكدًا أن الحدث سيكون محط أنظار العالم ويمثل رسالة حضارية من مصر إلى الإنسانية.