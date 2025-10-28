نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أهلي جدة القادمة في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، مباراة قوية أمام نظيره الرياض، في الجولة القادمة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح فريق الأهلي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره الباطن بثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة الأهلي ضد الرياض في الدوري السعودي

ومن المنتظر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره الرياض، يوم الخميس المقبل الموافق 30 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الملك عبد الله الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرياض في الدوري السعودي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات ثمانية، هي التي ستنقل مباراة الأهلي ضد الرياض على الهواء مباشرة باعتبارها الوكيل لإذاعة مباريات بطولة دوري روشن السعودي.