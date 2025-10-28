نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الآداب جامعة حلوان تستقبل الطلاب الوافدين البلغاريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت كلية الآداب بجامعة حلوان مجموعة من الوافدين البلغاريين في رحاب الكلية، حيث التقى بهم الدكتور أحمد كامل راوي عميد الكلية، والدكتور محمود عكاشة رئيس قسم اللغة العربية.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تسير وفق خطة الدولة في استقطاب المزيد من الطلاب الوافدين، وتعمل على تهيئة المناخ الأكاديمي والثقافي المناسب لهم، وتوفير كل ما يلزم من خدمات تعليمية ومعيشية، بما يعزز مكانة جامعة حلوان كمؤسسة تعليمية رائدة على المستويين المحلي والدولي.



وخلال اللقاء، رحّب عميد الكلية بالوفد البلغاري، مؤكدًا حرص الكلية على دعم الطلاب الوافدين وتقديم كل سبل الرعاية الأكاديمية والإدارية والثقافية لهم، بما يسهم في تهيئة بيئة تعليمية متميزة تساعدهم على التفوق والاندماج في المجتمع الجامعي، كما أشار سيادته إلى أن الكلية تولي اهتمامًا خاصًا بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتعمل على تطوير البرامج الدراسية التي تلبي احتياجات الدارسين من مختلف دول العالم، وتحرص على تقديم الدعم الأكاديمي والثقافي لهم، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في توطيد العلاقات العلمية والثقافية بين الشعوب، وتعكس رسالة الكلية في الانفتاح على العالم ونشر اللغة والثقافة العربية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي جامعة حلوان الدائم لتعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي، ودعم استراتيجية جامعة حلوان في زيادة أعداد الطلاب الوافدين بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في جعل التعليم العالي المصري جاذبًا للطلاب من مختلف دول العالم.