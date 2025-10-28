نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الباعة الجائلون بالعتبة بعد افتتاح مشروع التطوير: "مكناش نحلم بحاجة زي كده".. ومدبولي: أنتم شركاء في الحفاظ على الإنجاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مشروع تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة، إحدى أعرق وأشهر الأسواق الشعبية في مصر، بعد اكتمال أعمال تطويرها وإعادة تأهيلها بالكامل، في إطار خطة الدولة لتحديث الأسواق العشوائية والحفاظ على المناطق التراثية ذات الطابع المميز.

حضر الافتتاح كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، إلى جانب قيادات جهاز تعمير القاهرة الكبرى والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي

أكد رئيس الوزراء أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة إحياء المناطق التاريخية وتنظيم الحركة التجارية داخل الأسواق العشوائية، وتحويلها إلى مراكز حضارية وتجارية منظمة تواكب متطلبات التنمية العمرانية المستدامة، مع الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري المميز للمنطقة.

وزيرة التنمية المحلية: مشروع العتبة نموذج للتنمية الحضرية المنظمة

أوضحت الدكتورة منال عوض أن المشروع يستهدف تهيئة بيئة تجارية آمنة وحضارية تدعم دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، وترفع من القيمة الاقتصادية والاستثمارية لوسط القاهرة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأضافت أن المشروع تم تنفيذه بواسطة جهاز تعمير القاهرة الكبرى بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وبلغت تكلفته الإجمالية 50 مليون جنيه بخلاف تكلفة المرافق، مؤكدة أن التنفيذ تم وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.

كما أكدت أن المشروع استفاد منه 473 تاجرًا ومستفيدًا، مشيرة إلى أن سوق العتبة بعد تطويرها أصبحت نموذجًا حضاريًا يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ويعيد الحياة إلى أحد أهم رموز القاهرة التجارية.

محافظ القاهرة: التطوير تم وفق نموذج يمكن تعميمه

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن أعمال التطوير تمت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يمكن تطبيقه في مناطق أخرى داخل القاهرة التاريخية لتوفير بيئة آمنة ومنظمة للباعة والمواطنين على حد سواء.

تفاصيل المشروع

قدم الدكتور سعيد عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية والمشرف على المشروع، عرضًا تفصيليًا تناول فيه مراحل التنفيذ، موضحًا أن التطوير شمل 3 شوارع رئيسية بإجمالي أطوال 321 مترًا، مع تخصيص ممر رئيسي بعرض 4 أمتار لسيارات الطوارئ والمشاة.

وشمل المشروع تحسين واجهات 105 محلات تجارية، وترميم 4 عقارات تراثية، وتجديد 11 عقارًا مطلًا على السوق، إضافة إلى تنفيذ شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات بنسبة إنجاز بلغت 100٪.

كما تضمنت أعمال التطوير رصف الأرضيات بالإنترلوك، وتركيب مظلات مقاومة للحريق تسمح بالإضاءة الطبيعية، وإضاءة حديثة تُبرز الطابع الجمالي للمكان، مع تصميم واجهات ويافطات المحلات بخامات عالية الجودة مثل الكلادينج والسيمنت بورد، وتزويد السوق بكاميرات مراقبة حديثة لتعزيز الأمن والسلامة.

إشادة الباعة الجائلين بالمشروع

وخلال جولته في أرجاء السوق، التقى رئيس الوزراء عددًا من الباعة الجائلين الذين أعربوا عن سعادتهم بما تحقق من تطوير، حيث قال أحدهم: "مكناش نحلم بحاجة زي كده.. ونشكر سيادة الرئيس وكل المسئولين في الحكومة على اللي اتعمل."

وقال بائع آخر: "دلوقتي عندنا مكان مستقر وآمن، مش بنخاف من الحملات زي زمان".

مدبولي: الحفاظ على المشروع مسؤولية الجميع

وفي ختام الجولة، دعا الدكتور مصطفى مدبولي الباعة إلى الحفاظ على المشروع بعد التطوير، مؤكدًا أن نجاح أي مشروع لا يكتمل إلا بتعاون المستفيدين منه، قائلًا: "أنتم أهم عنصر في الحفاظ على المشروع.. وأنتم المستفيدون منه، فحافظوا عليه".