مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يأمر بتنفيذ ضربات قوية فورا في قطاع غزة

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه وجه المستوى العسكري بتنفيذ ضربات قوية فورا في قطاع غزة، في ختام مشاورات أمنية.

وجاء في بيان المكتب أنه "في أعقاب المشاورات الأمنية، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليماته للقيادة العسكرية بتنفيذ ضربات قوية على قطاع غزة بشكل فوري".

وكان نتنياهو قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إن إسرائيل سترد بعدما سلمتها حركة "حماس" رفاتا بشريا لا يعود لرهائن إسرائيليين مفقودين، وهو ما تعتبره إسرائيل انتهاكا لوقف إطلاق النار في غزة.

وأردف نتنياهو قائلا إن الرفات البشري الذي سلمته حماس خلال الليل يعود لرهينة استلمت القوات الإسرائيلية جثته في وقت سابق من الحرب وليس لأحد الرهائن الذين لم تتسلمهم بعد وعددهم 13.

وأضاف أنه سيجتمع مع قادة الدفاع في وقت لاحق من يوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن "خطوات إسرائيل التالية" ردا على ذلك.

وذكرت حماس أنها ملتزمة بوقف إطلاق النار وتبذل قصارى جهدها لتحديد مكان رفات الرهائن، لكن نقص المعدات اللازمة للتعرف على الجثث يعوقها عن ذلك