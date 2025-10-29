العالم اليوم - دبي الإسلامي يسجل إيرادات قياسية بـ2.6 مليار دولار في 9 أشهر

انتم الان تتابعون خبر دبي الإسلامي يسجل إيرادات قياسية بـ2.6 مليار دولار في 9 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 10:24 صباحاً - أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي، عن تحقيق أداءً استثنائيًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلاً مستويات قياسية في الإيرادات التشغيلية لتبلغ 9.7 مليار درهم (حوالي 2.6 مليار دولار)، مما أسهم في نمو الأرباح ما قبل الضريبة بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 6.6 مليار درهم (1.8 مليار دولار).

كما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 14 بالمئة منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 393 مليار درهم (107 مليار دولار)، ما يقارب 400 مليار درهم (نحو 109 مليار دولار) في إنجاز غير مسبوق.

وفيما يلي أبرز النتائج المالية لفترة 9 أشهر:

سجلت الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 6 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى9.7 مليار درهم، مدعومةً بنمو قوي في الدخل غير الممول، وزيادة حجم الأعمال والأنشطة، واستقرار هوامش الإيرادات.

تراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة 45 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 292 مليون درهم، مؤكدًا من جديد فعالية الاستراتيجية التي يتبناها البنك في إدارة للمخاطر.

واصل بنك دبي الإسلامي التركيز على كفاءته التشغيلية، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 28.7 بالمئة.

سجلت الأرباح (قبل احتساب الضريبة) نموًا قويًا بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 6.6 مليار درهم، ويعزى ذلك إلى النمو القوي للبنك وتحسن كفاءته التشغيلية وانخفاض تكاليف الائتمان.

الميزانية العمومية:

سجلت الميزانية العمومية نموًا قويًا بنسبة 14 بالمئة منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 393 مليار درهم ، مدعومة بنمو في ودائع المتعاملين تجاوز 53 مليار درهم .

ساهم دبي الإسلامي في دعم تسهيلات تمويلية جديدة، منها استثمارات في الصكوك بلغت 91 مليار درهم خلال الأشهر التسعة للعام الحالي، بزيادة نسبتها 33 بالمئة على أساس سنوي.

ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 17 بالمئة حتى تاريخه من العام ليصل إلى 248 مليار درهم ، نتيجة لاستمرار النمو في الأعمال الرئيسية للبنك المتعلقة بالأفراد والمؤسسات والشركات العابرة للحدود.

سجلت محفظة الصكوك نمواً بنسبة 16 بالمئة حتى تاريخه لتصل إلى 95 مليار درهم ، حيث تتألف 77 بالمئة من هذه المحفظة من أنشطة ائتمانية عالية الجودة لجهات سيادية ومؤسسات مالية.

تجاوزت ودائع المتعاملين حاجز 300 مليار درهم ، بزيادة نسبتها 21 بالمئة حتى تاريخه من العام، لتصل إلى 302 مليار درهم .

ارتفعت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 16 بالمئة حتى تاريخه من العام، لتصل إلى 109 مليار درهم .

جودة الموجودات:

المزيد من التحسن في معدل التمويلات غير العاملة حيث انخفض بـِ 87 نقطة أساس حتى تاريخه، ليبلغ الآن 3.13 بالمئة.

تحسن التغطية الإجمالية لتصل إلى 149 بالمئة، بينما تعزز معدل التغطية النقدية ليصل إلى 107 بالمئة

رأس المال والسيولة:

حافظ البنك على مستويات رسملة قوية حيث بلغ معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 13.4 بالمئة، وبلغ الشق الأول من رأس المال (Tier 1) 15.9 بالمئة، كما وصل معدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 16.6 بالمئة، مما يؤكد على الإمكانات القوية لدبي الإسلامي وقدرته على توليد رأس المال من خلال الإيرادات المحتفظ بها.

حافظ البنك على مستوى صحي للسيولة إذ بلغت نسبة تغطية السيولة 144 بالمئة بينما بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 108 بالمئة.

أبرز مؤشرات أداء الأعمال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025:

تجاوزت قيمة إجمالي الاكتتابات الجديدة واستثمارات الصكوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 أكثر من 90 مليار درهم بنمو قوي قدره 33 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 69 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2024. واستمر التحسن والنمو في مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية للبنك، مدعومًا بزخم مستدام في محافظ الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات.

سجلت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد نموًا بنسبة 18 بالمئة حتى تاريخه، لتصل إلى 74 مليار درهم (مقارنة مع 63 مليار درهم في عام 2024)، ما يعكس الطلب القوي على مختلف خدمات الأفراد. وساهم البنك في تمويلات جديدة بلغت قيمتها 27 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لتضيف الخدمات المصرفية للأفراد ما يزيد عن 100,000 متعامل جديد خلال الأشهر التعسة الأولى من العام الحالي.

حققت محفظة الخدمات المصرفية المحلية والدولية نموًا بلغ 174 مليار درهم ، بزيادة قدرها 16 بالمئة حتى تاريخه من العام. وبلغ إجمالي الاكتتابات الجديدة 46 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 41 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى الطلب القوي في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطيران والتصنيع وخدمات المؤسسات المالية والمرافق.



وتماشيًا مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والرامية إلى حشد تريليون درهم لتمويل مشاريع مستدامة بحلول عام 2030، يواصل دبي الإسلامي توسيع محفظة التمويل المستدام الخاصة به.

وارتفعت التمويلات المستدامة للبنك، بما في ذلك تمويلات مرتبطة بأهداف الاستدامة، خلال الأشهر التسعة لعام 2025 لتصل إلى 16.0 مليار درهم ، حيث امتدت لقطاعات متنوعة مثل خدمات المرافق والطيران والعقارات وإدارة النفايات والتعليم.

وبالإضافة إلى ذلك، شارك البنك في لعب دور ريادي في أسواق رأس المال الإسلامي، من خلال تسهيله إصدارات للصكوك بقيمة 25 مليار درهم في مجالي الاستدامة والبيئة، ما يؤكد التزام دبي الإسلامي بتحقيق نمو مدفوع بالمسؤولية وتوفير قيمة حقيقة.