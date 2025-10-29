نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر فلسطينية: 8 شهداء في القصف الإسرائيلي على خانيونس ومدينة غزة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفاد الدفاع المدني في غزة مساء اليوم الثلاثاء، بسقوط 8 قتلى وأكثر من 15 جريحا جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة وخانيونس.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مخيم الشاطئ، ومحيط شارع أبو حصيرة، غرب مدينة غزة، بالإضافة إلى غارة استهدفت حي الزيتون شرق المدينة. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وشمل الهجوم الإسرائيلي قصف محيط شارع مستشفى الشفاء بعدد من الصواريخ الحربية، واستهداف الساحة الخلفية للمستشفى.

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عبر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد مساء الثلاثاء أن القيادة العسكرية تلقت تعليمات بشن ضربات قوية على غزة فورا، وذلك بعد استكمال المشاورات الأمنية.

وجاء ذلك بعد تأكيد نتنياهو أن إسرائيل سترد بعدما سلمتها حركة "حماس" رفاتا بشريا لا يعود لأسرى إسرائيليين مفقودين، وهو ما تعتبره إسرائيل انتهاكا لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال نتنياهو إن الرفات البشري الذي سلمته "حماس" خلال الليل يعود لرهينة استلمت القوات الإسرائيلية جثته في وقت سابق من الحرب وليس لأحد الرهائن الذين لم تتسلمهم بعد وعددهم 13.

وأوضح أنه سيجتمع مع قادة الدفاع في وقت لاحق من الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن "خطوات إسرائيل التالية" ردا على ذلك.

من جانبه، قلل جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حجم التصعيد الإسرائيلي الحالي في قطاع غزة، مؤكدا أن "وقف إطلاق النار في غزة سيصمد".

وأضاف في حديثه إلى الصحفيين: "ستكون مناوشات صغيرة هنا وهناك. نعلم أن حماس هاجمت جنديا إسرائيليا ونتوقع أن يرد الإسرائيليون".

وكانت "حماس" أكدت مساء اليوم الثلاثاء أن لا علاقة لها بحادث إطلاق النار على جندي إسرائيلي في رفح، مشددة على التزامها بوقف إطلاق النار وأنها تبذل قصارى جهدها لتحديد مكان رفات الأسرى، لكن نقص المعدات اللازمة للتعرف على الجثث يعوقها عن ذلك