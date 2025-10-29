نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السيد المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يوم الأربعاء ٢٩ أكتوبر.

قدم د. بدر عبد العاطى التهنئة للسيد رئيس مجلس النواب بمناسبة انتهاء الدورة التشريعية الحالية، وما تحقق خلالها من انجازات. كما أعرب خلال اللقاء عن تقديره الكبير للتعاون القائم بين وزارة الخارجية ومجلس النواب في خدمة المصالح الوطنية ودعم المواطنين المصريين في الداخل والخارج، مؤكدًا حرص وزارة الخارجية على المشاركة في جلسات اللجان النوعية المختلفة لاستعراض جهود الوزارة في الملفات المختلفة وشرح محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود التى تبذلها على الصعيد القنصلي فى إطار رعاية المواطنين المصريين بالخارج.

وأشار وزير الخارجية إلى توجيهاته المستمرة لقطاعات الوزارة المختلفة بأهمية تعزيز التعاون مع اللجان البرلمانية في مجلس النواب، لتبادل وجهات النظر ومناقشة التحديات الإقليمية والدولية والملفات ذات الأولوية المرتبطة برعاية مصالح المواطنين في الخارج، ودعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير عبد العاطي الأهمية التي توليها وزارة الخارجية للدبلوماسية البرلمانية لدعم المواقف الوطنية إزاء القضايا الإقليمية والدولية، كما استعرض الإجراءات والاستعدادات المكثفة التي تقوم بها الوزارة والبعثات المصرية في الخارج بشأن تنظيم انتخابات مجلس النواب للمصريين في الخارج يومى ٧ و٨ نوفمبر والمقرر عقدها على مستوى ١٣٩ بعثة دبلوماسية حول العالم.