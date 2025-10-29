نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة 6 أكتوبر تُكرِّم نقيب الإعلاميين لإسهاماته العلمية والبحثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرَّمت كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر النائبَ الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، تقديرًا لما يقدمه من إسهامات علمية وبحثية.

وجاء هذا التكريم عقب مشاركة النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، متحدثًا في المؤتمر العلمي الذي نظمته كلية الإعلام بعنوان: "تحديات الابتكار والإبداع في الإعلام والاتصال في عصر التقدم التكنولوجي".

وخلال كلمته في المؤتمر، وجَّه نقيب الإعلاميين الشكر لإدارة الجامعة، معربًا عن تقديره للأستاذ الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة دينا فاروق أبو زيد، عميدة كلية الإعلام، لما يبذلانه من جهود كبيرة في خدمة الجامعة والمجتمع.

كما وجَّه النائب الدكتور طارق سعده حديثه إلى الطلاب مؤكدًا أن الإعلام الجديد يشهد تطورًا سريعًا، ولا بد أن يواكبه تطور في مهارات العنصر البشري؛ لخلق فرص تنافسية، وتحقيق التأثير والانتشار، في وقتٍ يمتلئ بالتحديات والمخاطر التي تتطلب إعلامًا مهنيًا يؤدي دوره التنويري والتثقيفي والتوعوي تجاه المجتمع، لمجابهة تلك المخاطر والعبور بالوطن إلى برِّ الأمان.

وأضاف "سعده" مؤكدًا ضرورة أن نضع جميعًا – كإعلاميين – نُصب أعيننا الكلمة التي قالها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية الثانية والأربعين، حين قال: "إن الإعلام والفن هما حائط الصد الأول عن هذا الوطن، وأن كلمةً قد تهدم دولًا، وكلمةً قد تبني دولًا."

وفي ختام كلمته، أعرب النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، عن سعادته بالمشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر، وبالتكريم الذي ناله من إدارة الجامعة، متمنيًا مزيدًا من التقدم والنجاح لجامعة 6 أكتوبر، إدارةً وأساتذةً وطلابًا.